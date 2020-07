Calciomercato, le notizie di oggi – La classifica svincolati, colpo di scena su Buffon e le ultime sul Napoli (Di giovedì 9 luglio 2020) Calciomercato, le notizie del giorno – Monza grandi firme. E si sapeva. Da quando Silvio Berlusconi si è insediato nella proprietà brianzola, ha sempre pubblicamente affermato i suoi obiettivi: Serie B e poi subito A. Il primo step è stato raggiunto, adesso è il turno del secondo. Per conquistare la massima serie però, è evidente, servono anche i grandi calciatori. In attacco, ad esempio, sono circolati tantissimi nomi. Dal sogno Ibra alla suggestione Boateng passando per Alfredo Donnarumma. In attesa di capire cosa ne sarà, anche perché i campionati sono in corso, spunta fuori un altro nome importante: Giuseppe Rossi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). “Buffon deve fare l’allenatore secondo me. Capisce di ... Leggi su calcioweb.eu

LazionewsEu : NEWS DI GIORNATA - La #Lazio si lecca le ferite, ma la testa è già al #Sassuolo: chance per #Lukaku. 4 giornate a… - calciodangolo_ : #Conte apre al ritorno di #Nainggolan. #Rangnick vuole #Tonali. #Newcastle su #Koulibaly. Le ultime di… - Angolo_Atalanta : #Conte apre al ritorno di #Nainggolan. #Rangnick vuole #Tonali. #Newcastle su #Koulibaly. Le ultime di… - Angolo_Viola : #Conte apre al ritorno di #Nainggolan. #Rangnick vuole #Tonali. #Newcastle su #Koulibaly. Le ultime di… - Angolo_Lazio : #Conte apre al ritorno di #Nainggolan. #Rangnick vuole #Tonali. #Newcastle su #Koulibaly. Le ultime di… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Roma-Parma, rigore e giallo per Cristante: sarà squalificato

Pessime notizie per i tifosi della Roma. Nel match contro il Parma infatti l’arbitro Fabbri ha concesso un calcio di rigore alla squadra di D’Aversa. Tiro dal dischetto che poi è stato trasformato da ...

MISTER D’AVERSA ALLA VIGILIA DI ROMA-PARMA: “VOGLIAMO INVERTIRE QUESTA ROTTA E OTTENERE UN RISULTATO POSITIVO”

Collecchio, 7 luglio 2020 – Alla vigilia di Roma-Parma, match di Serie A Tim in programma domani alle 21.45 allo Stadio ”Olimpico”, Mister Roberto D’Aversa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul ...

Pessime notizie per i tifosi della Roma. Nel match contro il Parma infatti l’arbitro Fabbri ha concesso un calcio di rigore alla squadra di D’Aversa. Tiro dal dischetto che poi è stato trasformato da ...Collecchio, 7 luglio 2020 – Alla vigilia di Roma-Parma, match di Serie A Tim in programma domani alle 21.45 allo Stadio ”Olimpico”, Mister Roberto D’Aversa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul ...