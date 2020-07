Cagliari, Zenga: “Risultato giusto, mi dispiace per il gol di Simeone” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'allenatore del Cagliari, Walter Zenga, ha commentato la partita affrontata dai suoi uomini contro la Fiorentina, soffermandosi sugli episodi chiave che hanno caratterizzato il match.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 717565" align="alignnone" width="1200" getty images/captionLe parole del tecnico a Sky Sport: "Su Nandez è stato bravo Dragowski, ha coperto molto bene la porta, per me ha fatto una grande parata. Vorrei rivedere il gol annullato a Simeone: con Giovanni siamo un po’ sfortunati, anche domenica gli è stato annullato per nulla. Mi dispiace per lui, spero che con questo abbiamo chiuso con gli episodi a sfavore, dispiace soprattutto per Giovanni ma prendiamo questo punto. Risultato giusto? Si, credo di sì, senza togliere nulla a nessuno. I ragazzi ... Leggi su itasportpress

