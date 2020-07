Borse europee negative. Piazza Affari limita le perdite (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori. Stabile sulla Piazza di New York l’S&P-500. L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,41%. Segno più per l’oro, che mostra un aumento dello 0,86%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 40,66 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,20%. Tra gli indici di Eurolandia soffre Francoforte, che evidenzia una perdita dello 0,97%, deludente Londra, che si adagia poco sotto i livelli ... Leggi su quifinanza

Europa in rosso, timori su ripresa. A Piazza Affari soffre Banca Generali

Borsa: ancora vendite in Europa, a Milano (-0,57%) B.Generali (-3,8%) nel mirino

Vendite sulle banche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 lug - Chiusura debole per le Borse europee, nonostante Wall Street in avvio abbia tentato di rialzare la testa, spinta ancora una volta ...

Mentre Wall Street ridimensiona i guadagni della prima fase della seduta le borse europee chiudono la giornata di mercoledì 8 luglio incassando perdite significative. La più colpita è la piazza ...