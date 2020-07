Belen scagiona Alessia: non c'è nessun messaggio, la stimo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Colpo di scena nella telenovela dell'estate, Belén Rodriguez scagiona Alessia Marcuzzi: "Ho letto ca**ate. Ci lega una stima reciproca. Non è mai successo niente. Ci muoveremo insieme". Lo scoop dello scoop? Belén che difende Alessia Marcuzzi! non è la conduttrice romana la donna con cui Stefano De Martino l'avrebbe tradita (se mai lo ha fatto). La showgirl argentina ha pubblicato un'Instagram story in cui scagiona la Marcuzzi, sposata con Paolo Calabresi. Nel post c'è scritto: "Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia abbiamo un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Belen scagiona La testimonianza choc sul caso della Ragusa L' ho vista in Liguria Zazoom Blog