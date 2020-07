Atalanta Sampdoria 0-0 LIVE: si riparte (Di mercoledì 8 luglio 2020) Al Gewiss Stadium, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta-Sampdoria 0-0 MOVIOLA 42′ Gran conclusione di Hateboer, Audero si oppone – Buona occasione per i nerazzurri, ma il tiro del numero 33 viene deviato in corner. 40′ Gran conclusione di Depaoli – Il numero 12 della Samp calcia dal limite, palla di poco fuori. 38′ Occasione per Zapata – Il colombiano aggancia un gran tracciante del Papu, ma davanti ad Audero non riesce a trovare il colpo del ko. 30′ ... Leggi su calcionews24

