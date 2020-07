Assassin's Creed Valhalla non trova pace: un video leak svela una boss fight (Di mercoledì 8 luglio 2020) Recentemente Assassin's Creed Valhalla è stato vittima di una serie di leak trapelati in rete che hanno mostrato ben 30 minuti di gameplay. Come volevasi dimostrare i leak continuano e questa volta un video mostra circa 7 minuti di combattimento tra Eivor ed un boss. ATTENZIONE SPOILER: NON PROSEGUITE SE NON VOLETE ROVINARVI LA SORPRESAIl video pubblicato sul web mostra un duello tra Eivor e Cordelia: il duello inizia tra colpi con asce e spade, ma a quanto apre Cordelia può teletrasportarsi, evocare fantasmi ed evocare fulmini, mentre sembra che il livello di difficoltà aumenti durante la seconda fase del combattimento.Leggi altro... Leggi su eurogamer

