Alessandro Basciano chi è | età | carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Alessandro Basciano, attualmente tentatore di Temptation Island: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata Alessandro Basciano nasce a Genova nel 1989. Molto legato a sua mamma e alla sorella Giorgia Nicole, che è stata protagonista in diversi programmi come Ciao Darwin. Inoltre, è un imprenditore occupandosi di …

Moro, occhi scuri e fisico scolpito. Tanti tatuaggi e un modo di fare da vero uomo. Ad Alessandro Basciano non ci è voluto molto perché facesse perdere la testa a Valeria e non c’è da chiedersi il per ...Primi litigi durante la nuova edizione di Temptation Island con la coppia tra Ciavy e Valeria: ecco tutte le indiscrezioni sul futuro tra i due Novità importanti per quanto riguarda Temptation Island.