Al via la campagna 'Psoriasi visibile, impatto invisibile' (Di mercoledì 8 luglio 2020) Michela Coluzzi 08/07/2020 Sanità m.coluzzi@agenziadire.com Promossa da Amgen con Adipso, Adoi e Sidemast. storie di pazienti raccolte per graphic novel

Ultime Notizie dalla rete : via campagna Lega: al via campagna ascolto in Valle d'Aosta Agenzia ANSA Alla riscoperta del tempio di Astarte: via agli scavi alla Sella del Diavolo

Via alla nuova campagna archeologica sulla Sella del Diavolo. Gli scavi riprenderanno tra settembre e ottobre, e obiettivo è la riscoperta del tempio di Astarte. La notizia della ripresa degli scavi a ...

Ryanair ed Emilia Romagna, promozione congiunta per rilanciare il turismo

Emilia Romagna e Ryanair insieme per il rilancio del turismo. Il sito in 4 lingue, i profili social e le newsletter settimanali del vettore irlandese promuoveranno, per tutto il mese di luglio e agost ...

