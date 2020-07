A 6 anni da solo su un barcone dalla Libia: ritrova la mamma commossa in Italia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si chiama Juniò, il bimbo di 6 anni che ha affrontato la traversata da solo in mare per raggiungere la mamma e la sorella sbarcate in Italia. Si è imbarcato su un peschereccio dalla Libia riuscendo a sfuggire alla vista degli scafisti. Juniò è rimasto nascosto su un peschereccio partito dalla Libia fino a che … L'articolo A 6 anni da solo su un barcone dalla Libia: ritrova la mamma commossa in Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

