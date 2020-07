Venerdì in programma a Nyon i sorteggi per i quarti di Champions (Di martedì 7 luglio 2020) Si svolgeranno venerdì alle 12 a Nyon i sorteggi per i quarti di finale di Champions League. Lo ha comunicato la Uefa sul sito ufficiale illustrando le modalità del sorteggio Chi vi partecipa? Le quattro squadre già qualificate ai quarti: Atalanta (ITA) Atlético (ESP) Leipzig (GER) Paris Saint-Germain (FRA) E le vincitrici dei quattro ottavi di finale ancora da concludersi: Chelsea (ENG) / Bayern München (GER) Napoli (ITA) / Barcellona (ESP) Real Madrid (ESP) / Manchester City (ENG) Lyon (FRA) / Juventus (ITA) Come funzionano i sorteggi? Sono previsti tre sorteggi: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale (per motivi burocratici). Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione. Ulteriori limitazioni saranno ... Leggi su ilnapolista

AlessiaDiMaur14 : RT @GOT7_italia: [200705] Jackson sarà il mentore e ospite speciale di “We Are Young”, un programma televisivo cinese, questo venerdì! ?? @… - loriscarusolibe : Ho deciso di vedere tante serie TV ecco il programma Lunedì : Warrior Nun Martedì : Hanna Mercoledì: pretty Little… - alice_cosm : RT @RepIdee: Venerdì alle 17, sul sito di Repubblica, @PaolaCortellesi e Riccardo Milani racconteranno la vita di una coppia artistica e se… - GHERARDIMAURO1 : RT @IsoradioRai: Tre, due, uno, via! Tutto pronto ai box di Isoradio per una nuova fulminante ripartenza. Dalle 14.00 alle 15.00, dal luned… - IsoradioRai : Tre, due, uno, via! Tutto pronto ai box di Isoradio per una nuova fulminante ripartenza. Dalle 14.00 alle 15.00, da… -

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì programma Mercato e Musica il venerdì a Piazzola: il programma musicale di luglio Padova News