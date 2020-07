Una multa di mille euro per chi viola l'isolamento. Test agli extra-Schengen (Di martedì 7 luglio 2020) Maria Sorbi Allarmato dai nuovi contagi, Zaia pensa anche al Tso obbligatorio per chi non si cura Quarantena obbligatoria per chi entra in Veneto da un Paese extra Schengen e sanzioni di mille euro per chi non rispetta le regole. Le nuove misure anti Covid previste dal governatore veneto Luca Zaia non parlano di lockdown ma di denunce e arresti, questo sì. I 28 contagi dal primo luglio hanno fatto scattare l'allarme, tanto che Zaia non esclude l'ipotesi del Tso per i trasgressori, cioè del trattamento sanitario obbligatorio e quindi dell'obbligo di ricovero. Un'ipotesi che ha immediatamente spaccato il mondo della scienza e della politica. Da un lato quelli che lo hanno interpretato come un'esagerazione, dall'altra Andrea Crisanti, responsabile di Microbiologia all'università di Padova («Se una persona è positiva al coronavirus deve essere ... Leggi su ilgiornale

