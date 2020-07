Tennis, ottimo esordio per Berrettini al Thiem’s 7: l’azzurro stende l’austriaco Novak in due set (Di martedì 7 luglio 2020) Matteo Berrettini esordisce con una vittoria al Thiem’s 7, torneo di esibizione che si svolge sulla terra rossa. Il Tennista azzurro supera con qualche affanno l’austriaco Dennis Novak, costretto ad arrendersi con il punteggio di 7-6 (6) 6-3 in un’ora e 41 minuti di gioco. Il numero uno azzurro riesce ad annullare tre palle set nel tie-break, per poi vincere il primo set e replicare nel secondo, ottenendo così il primo successo in questo torneo. Domani Berrettini tornerà in campo alle ore 13, sfidando lo spagnolo Roberto Bautista Agut.L'articolo Tennis, ottimo esordio per Berrettini al Thiem’s 7: l’azzurro stende l’austriaco Novak in due set SPORTFAIR. Leggi su sportfair

