Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi: “Qualcuno in famiglia ha parlato”. La rivelazione choc (Di martedì 7 luglio 2020) L’ultima pillola di gossip lanciata da Dagospia è divenuta di pubblico dominio. Secondo il caustico sito di cronaca rosa, fondato dallo sferzante giornalista Roberto D’Agostino, tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ci sarebbe del tenero. La presunta love story De Martino-Marcuzzi è l’argomento caldo della settimana. Nonostante la secca smentita da parte dell’ex ballerino di Amici, Dagospia non demorde e si ostina ad insinuare che tra i due ex colleghi de L’Isola dei Famosi sussista un flirt clandestino. Ogni Mattina, Giovanni Ciacci avanza un’ipotesi sulla liaison De Martino-Marcuzzi Una plausibile motivazione dell’accanimento e della cocciutaggine di Roberto D’Agostino è affiorata nell’ultima puntata di Ogni Mattina, nuovo ... Leggi su howtodofor

