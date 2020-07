Stati Uniti, la cliente si chiama Aishah: il dipendente di Starbucks scrive «Isis» sul bicchiere (Di martedì 7 luglio 2020) Nel Minnesota, negli Stati Uniti, una donna musulmana ha trovato la parola «Isis» scritta sul suo bicchiere di Starbucks dopo aver comunicato al dipendente che il suo nome era Aishah. «Mi sono sentita umiliata e infuriata», ha detto. L’episodio è avvenuto lo scorso primo luglio, quando la ragazza ha ordinato una bevanda ghiacciata nella nota caffetteria, gestita dallo store Target. Dopo aver detto al barista il suo nome la ragazza ha riferito di aver visto che il ragazzo nascondeva il bicchiere per scrivere sopra qualcosa. Quando la bevanda le è stata consegnata ha trovato la scritta «Isis». Come noto, la catena di caffetterie chiede ad ogni cliente il nome per poterlo poi segnare sulla bevanda da consegnare quando pronta. «Quando ho ricevuto per la prima volta il drink ero scioccata», ha detto Aishah ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Coronavirus, tutti gli errori degli Stati Uniti che possiamo evitare di rifare in Europa Il Sole 24 ORE Gli Usa valutano la messa al bando di TikTok e di altre app cinesi

Washington – Gli Stati Uniti “stanno valutando” la possibilità di mettere al bando TikTok ed altre app cinesi. Lo ha detto il segretario di Stato americano Mike Pompeo parlando con Fox News e ...

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, DATI 7 LUGLIO/ +28 infetti in 7 giorni, 15 importati

In attesa del bollettino della regione Veneto di oggi, i nuovi casi di coronavirus in regione sono aumentati di 28 unità in una settimana, e di questi, 15 sono stati contagi di ritorno, i cosiddetti v ...

