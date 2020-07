Si avvicinano a un camion cisterna ribaltato per rubare la benzina: il mezzo esplode, almeno sette morti carbonizzati (Di martedì 7 luglio 2020) almeno sette persone sono morte carbonizzate in Colombia dopo che un camion cisterna che trasportava combustibile si è ribaltato ed è esploso a Pueblo Viejo, un piccolo comune situato nel dipartimento di Magdalena. Secondo quanto riferito da radio Rcn, almeno 45 persone sono rimaste ferite gravemente per l’esplosione, ripresa in alcuni drammatici video diffusi sui social network. Secondo quanto riportato, il camion si è ribaltato mentre viaggiava lungo la strada che collega la città di Barranquilla con quella di Ciénaga, e dopo l’incidente diversi abitanti della zona si sono avvicinati al veicolo con l’intenzione di saccheggiare parte della benzina versata. Proprio mentre stavano provando a raccogliere il carburante, questo ha preso fuoco provocando l’esplosione che ha ucciso almeno sette persone e ferito altre decine. A causa ... Leggi su ilfattoquotidiano

