Segna e poi salva il risultato in porta: la pazza notte di Ocampos – Video (Di martedì 7 luglio 2020) Lucas Ocampos la combina davvero bella: l’attaccante porta in vantaggio il Siviglia contro l’Eibar, poi salva la partita in condizioni davvero precarie. L’eroe di Siviglia-Eibar è Lucas Ocampos. L’attaccante argentino, classe ’94, è il protagonista indiscusso della partita andata in scena ieri sera, che ha regalato tre punti fondamentali al Siviglia nella lotta per un posto in Champions League. Una lotta in cui, a quattro giornate dal termine, i sevillanos aumentano il distacco (ora di 6 punti) dal Villareal. Ma torniamo a Ocampos. Il bomber inizia la sua serata sul finire del primo tempo, quando spreca, sotto porta, una ghiotta occasione. Poi, però, si fa perdonare nel secondo tempo e sigla l’unica rete della gara al minuto 56′, in spaccata, su cross di Navas. Ma il bello arriva al termine del match, con un finale al ... Leggi su bloglive

