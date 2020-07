Sega svela un mini cabinet arcade che include 36 dei suoi più grandi successi (Di martedì 7 luglio 2020) Le celebrazioni per il 60° anniversario di Sega continuano con l'annuncio di un'altra mini console dopo Game Gear Micro. Astro City mini è una versione ridotta di uno degli hardware arcade di Sega più famosi e presenterà circa 36 dei suoi più grandi classici.Non è chiaro esattamente quali saranno questi 36 giochi, anche se in rete era comparsa una lista che è stata rapidamente rimossa. Tuttavia, sembra che Golden Axe e il suo sequel Revenge of Death Adder saranno presenti insieme a Virtua Fighter e Fantasy Zone.Il sistema stesso è una perfetta replica mini del cabinato Sega e ricorda un po' il Neo Geo mini uscito nel 2018Leggi altro... Leggi su eurogamer

