Scuola, il governo alle comiche finali: Arcuri scelto per far tornare gli studenti in aula a settembre (Di martedì 7 luglio 2020) Non bastava quanto combinato finora. Il governo vuole affidare a Domenico Arcuri, contestatissimo commissario per l’emergenza Covid, anche il compito di far ripartire la Scuola a settembre. La trovata è contenuta nella bozza del dl Semplificazioni e, appena emersa, ha suscitato fortissime critiche. ”Ha fallito sulle mascherine (che molti stanno ancora aspettando) e per premio il governo lo manda ad occuparsi delle scuole dei nostri figli: ma basta!”, è stato il commento del leader della Lega Matteo Salvini. Tutti i poter del super commissario Arcuri Secondo quanto previsto dal dl Semplificazioni, Arcuri “fino alla scadenza del predetto stato di emergenza” dovrebbe procedere “nell’ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all’acquisizione e distribuzione delle ... Leggi su secoloditalia

