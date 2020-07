Scuola, ancora possibile partecipare ai concorsi. Anief conferma i ricorsi per gli esclusi (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – “Deve vincere il migliore, ma bisogna dare a tutti la possibilità di partecipare”. Questo il messaggio lanciato a chiare lettere da Marcello Pacifico, Presidente del giovane sindacato della Scuola Anief che prosegue senza sosta la battaglia a tutela della vasta platea degli esclusi dai concorsi. Si parte da un principio dal quale Pacifico non intende arretrare ma che anzi rappresenta il cuore dell’iniziativa guidata da Anief. “Chi ha esercitato la propria professionalità nel mondo della Scuola ha diritto almeno a provare, non si sta chiedendo la garanzia di avere un posto ma della possibilità di partecipare“, ribadisce ancora il Presidente che si dice fiducioso di poter ottenere un successo in Tribunale al fine di ampliare, come è giusto e doveroso che sia, la platea dei partecipanti. Un’azione come ... Leggi su quifinanza

Nuovo ruolo per Domenico Arcuri, commissario all'emergenza, che è stato scelto dal Governo, in una norma contenuta nella bozza del decreto Semplificazioni, per gestire la ripartenza della scuola. Sarà ...

