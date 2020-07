Salvini: "Riparte il campionato ma non le scuole, governo di capre" (Di martedì 7 luglio 2020) "Un governo che si occupa di far ripartire il campionato di calcio e non le scuole è un governo di capre", ha dichiarato Matteo Salvini, segretario della Lega, questa mattina al mercato di Massa dove ha incontrato cittadini e ambulanti assieme a Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra alla presidenza della Toscana. "Anche questa settimana - ha detto il leader della Lega - faremo le nostre battaglie in Parlamento. Al di là del delirio del plexiglas, ci saranno 85 mila cattedre vuote a settembre. Se in tempi normali, l'inizio di ogni anno scolastico è sempre problematico, in questo tempo i problemi sono moltiplicati. Ci saranno meno scuole e meno insegnanti e al governo non stanno mettendo neanche un euro per sistemare le scuole dove a settembre andranno i nostri figli". "Prima bisognava partire dalle scuole - ha ribadito Salvini -, poi occuparsi di ... Leggi su agi

