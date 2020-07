Rientro a scuola, le regole degli esperti sul tavolo del governo: «Test a tappeto per prof e personale prima di iniziare» (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglioIl Comitato tecnico scientifico ha inviato al governo le linee guida per far ripartire la scuola in sicurezza. Tra le indicazioni principali c’è quella del Test sierologico per personale scolastico e insegnanti, che dovranno fare le analisi due settimane prima dell’inizio delle lezioni, così da avere la certezza di non avere rischi al momento del primo ingresso in aula. Se risulteranno positivi, dovranno essere sottoposti al tampone. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il ministro della Salute Roberto Speranza avevano già concordato sulla necessità di tracciare lo stato di salute del personale scolastico – un’indicazione che, comunque, dovrà rimanere tale e non potrà trasformarsi in un obbligo. Come sottolinea il ... Leggi su open.online

