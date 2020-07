Raccolta fondi, Enel: donati oltre 2 milioni per iniziative solidarietà sociale (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Si è conclusa con oltre 1 milione di euro di donazioni da parte di dipendenti, manager e consiglieri di amministrazione la campagna di Raccolta fondi interna lanciata da Enel a favore di Enel Cuore Onlus per sostenere specifiche iniziative di utilità sociale legate all’emergenza Covid-19 promosse da enti no-profit. L’importo raccolto – precisa la nota ufficiale – verrà raddoppiato da Enel Cuore Onlus destinando in totale oltre 2 milioni a cinque Associazioni per specifici progetti a tutela delle fasce più deboli della popolazione in questa fase di ripresa delle attività e di reinserimento nei relativi contesti sociali. I donatori hanno avuto la possibilità di sostenere e scegliere i progetti promossi da cinque Organizzazioni: la Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus, la Caritas Italiana, la ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Si è conclusa con oltre 1 milione di euro di donazioni da parte di dipendenti, manager e consiglieri di amministrazione la campagna di raccolta fondi interna lanciata da Enel a favore di ...

Banca Mediolanum, il dato sulla raccolta fondi a giugno 2020

Banca Mediolanum ha comunicato che nel mese di giugno 2020 la raccolta netta è stata positiva per 423 milioni di euro; in particolare, la raccolta netta in risparmio gestito è stata positiva per 540 ...

Banca Mediolanum ha comunicato che nel mese di giugno 2020 la raccolta netta è stata positiva per 423 milioni di euro; in particolare, la raccolta netta in risparmio gestito è stata positiva per 540 ...