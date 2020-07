Olio: Sirena d'Oro, Umbria e Lazio vincono l'edizione 2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - L'azienda agricola Quattrociocchi di Alatri, nel frusinate, per la sezione Bio e il Frantoio Cm Centumbrie di Agello, nel perugino, per la sezione Dop-Igp, sono i vincitori della 18ma edizione del Sirena d'Oro, il premio dedicato agli oli extravergine di oliva Dop, Igp e Bio italiani, promosso dal Comune di Sorrento e dalla Coldiretti Campania, con il patrocinio di Unioncamere Campania, in collaborazione con Associazione Oleum, Gal Terra Protetta, Associazione Aprol Campania, Unaprol e Associazione Nazionale Donne dell'Olio. Sul podio del Sirena d'Oro, ancora un premio per l'azienda Quattrociocchi e per l'azienda Ortoplant di Giovinazzo, nel barese, che conquistano rispettivamente la Sirena d'Argento e la Sirena di bronzo nella categoria Bio, mentre il Frantoio Franci di Montenero d'Orcia, nel grossetano e l'azienda Pietrabianca di Casal Velino, in ... Leggi su liberoquotidiano

