Napoli, i convocati di Gattuso per il match contro il Genoa (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa a Marassi di domani per la 31esima giornata di Serie A (ore 19.30). Allenamento sul campo 1 iniziato con una fase di riscaldamento a secco. Di seguito esercitazione tecnica e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie e palestra per Llorente. Ospina ha svolto l’intera seduta col gruppo. Non saranno del match i due squalificati Demme e Koulibaly. I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano. L'articolo Napoli, i convocati di Gattuso per il match contro il Genoa proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

