Mutuo tasso fisso e variabile: quali differenze? Quando conviene uno o l’altro? (Di martedì 7 luglio 2020) Quando si vuole realizzare il sogno di acquistare casa, sempre più persone utilizzano il Mutuo come strumento per avere la liquidità necessaria per affrontare una spesa così importante. Negli ultimi anni, poi, il trend di persone che scelgono il Mutuo per acquistare casa è in crescita. Lo dimostrano i dati del secondo trimestre del 2019 che ha fatto segnare un nuovo record: 327.199 milioni di euro, la somma più alta di sempre. Già nel primo trimestre dell’anno in corso era stato superato il precedente importo più alto di stock mutui mai registrato e si era fissato il nuovo massimo pari a quasi 324 miliardi di euro. Con questo trimestre si raggiunge quindi un nuovo record di mutui attivi circolanti. Anche per il 2020 la situazione legata ai mutui è positiva e per i prossimi mesi si delinea uno scenario favorevole al ... Leggi su newsmondo

