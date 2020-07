MOVIOLA – Lecce-Lazio, annullato gol fantastico di Mancosu per fallo di mano (Di martedì 7 luglio 2020) Succede di tutto nei primi minuti di Lecce-Lazio, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Al Via del Mare Mancosu prende la palla e si invola in maniera indisturbata e dal limite dell’area fa partire un sinistro straordinario che batte Strakosha e fa 1-0. Ma Maresca viene richiamato al Var per un fallo di mano di Mancosu abbastanza netto, giusto quindi annullare la rete. IL VIDEO DEL GOL DI CAICEDO SU PAPERA DI GABRIEL Leggi su sportface

sportface2016 : #LecceLazio, succede di tutto: fallo di mano di #Mancosu e gol straordinario annullato dal VAR - cmdotcom : #LecceLazio, MOVIOLA LIVE: il Var toglie un gol a Mancosu, è mano! - AntonioTisi : Dalle 19.25, #ZonaCesarini su #Radio1, la #SerieA: Lecce-Lazio con Daniele Fortuna e Antonio Gnoni. Il commento e l… - pol2187 : @Group8g @MischiGiordano @ClaudioZuliani @MomblanOfficial No proprio rabbia per gente come @MomblanOfficial che sub… - sportface2016 : #SassuoloLecce, la moviola del rigore per fallo di Paz su Ferrari -