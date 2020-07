Monza, Berlusconi: “Ibrahimovic non è un sogno, ma ha fatto le sue scelte” (Di martedì 7 luglio 2020) Paolo Berlusconi, fratello di Silvio e presidente del Monza, è intervenuto a BinarioSport per chiarire le voci di mercato che vorrebbero Zlatan Ibrahimovic in arrivo nella squadra brianzola. “Non è un sogno, più di una volta mio fratello ha dato il via libera ad Adriano (Galliani, ndr), ma giustamente Ibra ha fatto le sue scelte” ha spiegato il numero uno del club, “poi ricordiamoci che anche il Monza deve sottostare alle regole della B e quindi c’è un tetto di età per i giocatori. Diciannove più le due bandiere, c’è un numero limitato. Ibra avrebbe occupato un posto“. “Dobbiamo essere attenti e oculati sui giovani, Ibra rimane nei nostri cuori per quanto fatto nel Milan. Non bisogna comunque nascondere che noi vogliamo qualcosa più della salvezza in B: vogliamo lottare per andare in A ... Leggi su sportface

