Moaan inkPad X è un nuovo eBook reader dell’universo Xiaomi (Di martedì 7 luglio 2020) Xiaomi è uno dei produttori più eclettici in ambito tech e non solo, ne è la riprova inkPad X, il nuovo eBook reader appena annunciato da Moaan in Cina. L'articolo Moaan inkPad X è un nuovo eBook reader dell’universo Xiaomi proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Moaan inkPad Moaan inkPad X è un nuovo eBook reader dell’universo Xiaomi TuttoTech.net