Milan, Rangnick smentisce l’accordo: il tedesco arriverà comunque ad agosto (Di martedì 7 luglio 2020) Ralf Rangnick si è mostrato piuttosto infastidito dalle indiscrezioni di un accordo già chiuso con il Milan. Il manager classe ’58, attuale responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull, diventerà dalla prossima stagione il nuovo allenatore e direttore tecnico del club rossonero. Alla precisa domanda che gli ha rivolto Sport1 (media tedesco) su un accordo già chiuso col Milan, Rangnick ha risposto con un secco ‘No’. Tuttavia, anche per Sport1 non ci sono più grossi dubbi: ad agosto Rangnick dirà addio al progetto Red Bull per sposare quello rossonero. Leggi su sportface

