Milan, la scelta di Rangnick mette Elliott con le spalle al muro​​ (Di martedì 7 luglio 2020) E dunque Ralf Rangnick sarà il plenipotenziario cui viene affidata la rifondazione Milanista. L'ennesima dal giorno in cui Fininvest e Berlusconi hanno deciso di staccare la spina, passando dalla fragile proprietà cinese fino alle mani solide (finanziariamente) ma inesperte di Elliott. Le sempre più deboli smentite del fondo e del club non bastano per mascherare la realtà: Rangnick è stato scelto nel corso dell'inverno da Gazidis che rappresenta la proprietà stessa. Non c'è nulla di illegittimo nel modo in cui si è mosso anche se deve essere chiaro che l'epilogo conferma come Boban e Maldini abbiano detto il vero denunciando il proprio defenestramento e l'invasione di campo di un dirigente preso e strapagato in origine per occuparsi di questioni commerciali. Con esiti fin qui insufficienti.Rangnick arriva con alle spalle mesi di ... Leggi su panorama

