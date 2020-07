Matteo Salvini a Firenze: “Nuovo stadio unica soluzione per la Fiorentina” (Di martedì 7 luglio 2020) “Da sportivo e da tifoso ho incontrato più di una persona che si occupa di Fiorentina e di calcio a Firenze e mi domando come fra Comune e Regione non siano ancora riusciti a trovare una ubicazione“. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i giornalisti a Firenze a margine del tour fra le regioni per la campagna elettorale. “Mandare la Fiorentina a giocare a Campi Bisenzio mi sembra una scelta quantomeno bizzarra. Secondo me superando la burocrazia della Sovraintendenza avere il nuovo ‘Franchi’ è l’unica soluzione realistica – ha aggiunto Salvini che poi allinea al pensiero di Matteo Renzi -. Ogni tanto anche Renzi dirà qualcosa di giusto, capita a tutti. La differenza però è che Renzi questa città l’ha amministrata, la Lega a Firenze non ha mai amministrato neanche un ... Leggi su sportface

LegaSalvini : OCEAN VIKING ESULTA: SBARCHIAMO. SALVINI SILURA CONTE: COMPLICE DEGLI SCAFISTI - LegaSalvini : +++++ MINACCIANO IL SUICIDIO E IL GOVERNO APRE I PORTI. CHE SCHIFO! MATTEO SALVINI SMASCHERA IL RICATTO DEI MIGRANT… - LegaSalvini : #SALVINI: 'ALTRI 180 MIGRANTI A CARICO DEGLI ITALIANI, MA I SOLDI PER I DISABILI NON CI SONO' - Mirith_ : RT @Noiconsalvini: DICHIARAZIONI STAMPA DI MATTEO SALVINI A FIRENZE. - ales__ndra : RT @AUniversale: Roma, #PiazzadelPopolo. Nel corso del suo intervento, Matteo #Salvini ha trattato la legge contro l'omofobia: «Ritenete g… -