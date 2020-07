Lecce, Sticchi Damiani: “Pesa come un macigno l’errore del Var contro la Sampdoria” (Di martedì 7 luglio 2020) “La squadra è arrivata al lockdown in buone condizioni. Abbiamo ripreso tra mille difficoltà, con un calendario complicato. Pesano le sconfitte ma il vero passo falso è stato quello con la Sampdoria, sul quale pesa come un macigno l’errore del Var”. Lo dice il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a pochi minuti dall’inizio della partita con la Lazio. “Ci sono partite in cui dobbiamo fare punti, non possiamo permetterci di pensare già da ora solo allo scontro diretto con il Genoa, perché rischieremmo di arrivarci con troppa distanza. Pensiamo a oggi, per arrivare vicini al Genoa”, aggiunge Sticchi Damiani a Sky Sport. Leggi su sportface

