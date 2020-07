Le partite della 31ª giornata di Serie A (Di martedì 7 luglio 2020) Si comincia oggi con gli anticipi delle due squadre in testa alla classifica: Lecce-Lazio alle 19.30 e Milan-Juventus alle 21.45 Leggi su ilpost

OptaPaolo : 45 - Pur avendo giocato solo 19 partite, Nicolò #Zaniolo é tuttora il giocatore della #Roma che vanta piú dribbling… - stebellentani : Lautaro crisi disastro testa altrove non segna mai ha fatto bene solo due mesi: 12 gol in 26 partite. Dybala trasci… - OptaPaolo : 76 - Il #Benevento festeggia la sua seconda promozione in Serie A, dopo quella del 2016/17, grazie a 76 punti conq… - CocchiMonica : RT @a_meluzzi: Immaginatevi soldi debito Mes utilizzati per vaccini, carceri sanitarie e psicopolizie della Salute! Due piccioni con una fa… - zfon99 : @mefisto94_ La grande maggioranza dei tifosi GUARDA ma non Vede le partite, sparando poi cazzate su giocatori e alt… -