Gli assembramenti senza distanze al Papeete (Di martedì 7 luglio 2020) Repubblica Bologna racconta oggi che si sta creando un caso intorno al Papeete di Massimo Casanova, europarlamentare della Lega che ha spesso ospitato Matteo Salvini, perché si balla anche se è vietato e nessuno indossa le mascherine. Ma non tutti sembrano preoccupati: Una situazione difficile da gestire, tanto il sindaco Massimo Medri (Pd) invoca l’aiuto delle forze dell’ordine: «Polizia e carabinieri hanno sempre inviato rinforzi alle pattuglie locali durante il periodo estivo, ma proprio quest’anno, con quello che significa la ripartenza dopo il lockdown, ancora non si è visto nessuno, né si hanno notizie di agenti in arrivo. Noi i controlli li facciamo ma abbiamo bisogno di essere sostenuti: Cervia durante l’estate passa da 30mila a 150mila presenze e con numeri come questi, soprattutto nel fine settimana, qualche problema di ... Leggi su nextquotidiano

Repubblica Bologna racconta oggi che si sta creando un caso intorno al Papeete di Massimo Casanova, europarlamentare della Lega che ha spesso ospitato Matteo Salvini, perché si balla anche se è ...

Senza contare gli assembramenti sui mezzi in una fase dove i piccoli cluster scoppiati in città - come quello al Casilino o intorno alla comunità bengalese - dimostrano che la pandemia è tutt'altro ...

