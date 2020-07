Giancarlo Magalli percula Adriana Volpe: «0,9%. Chi deve capire capisce» (Di martedì 7 luglio 2020) Giancarlo Magalli Altro che “guardiamo avanti” e tentativi di riappacificazione: la guerra tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe continua. Questa volta tocca al conduttore de I Fatti Vostri pungere l’ex collega. Come? Ironizzando sugli ascolti di Ogni Mattina, trasmissione che l’ex volto di Rai 2 conduce tutti i giorni su Tv8 con Alessio Viola. Magalli ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un chiaro sfottò ai danni della Volpe: un’immagine con su scritto 0,9% e la emoticon che invita al silenzio. Il riferimento è chiaro e la percentuale è lo share registrato ieri da Ogni Mattina (la puntata, vista da 79.000 spettatori, è stata la meno seguita da quando è iniziato il programma). “Chi deve capire capisce“ ha aggiunto il conduttore tra i commenti. Proprio ieri, la stessa Volpe e il ‘compare’ Viola ... Leggi su davidemaggio

FrancoMusiani : RT @bubinoblog: LA TOCCA PIANISSIMO! GIANCARLO MAGALLI COMMENTA GLI ASCOLTI DI ADRIANA VOLPE - _Alessio_88 : Giancarlo Magalli: Età Anagrafica 73 Età Celebrale 3 #OgniMattina - davidemaggio : Giancarlo Magalli percula Adriana Volpe: «0,9%· Chi deve capire capisce» ?????? - fabiofabbretti : Giancarlo Magalli percula Adriana Volpe: «0,9%. Chi deve capire capisce» - enyalis85 : Giancarlo Magalli è spregevole. -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Magalli

Roma, 7 lug. (askanews) - Barbara Palombelli stato il personaggio televisivo pi stacanovista della scorsa stagione televisiva, accumulando pi di 700 ore in onda in nove mesi. la rivelazione di Tv Sorr ...Giancarlo Magalli torna a pungere Adriana Volpe, senza citarla: "0,9%, chi vuole capire capisce". E per capire basta scrutare gli ascolti di lunedì di Ogni Mattina: 0,9%, pari a 79 mila spettatori La ...