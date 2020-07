Frodi informatiche, operazione internazionale tra Italia e Romania (Di martedì 7 luglio 2020) GENOVA (ITALPRESS) – operazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni con il coordinamento della Procura della Repubblica di Genova contro una delle più importanti organizzazioni criminali internazionali dedite alla commissione di attacchi informatici finalizzati alla frode informatica ed al riciclaggio di denaro.I poliziotti del settore Financial Cybercrime della Polizia Postale, in collaborazione con Eurojust, Europol e la polizia rumena, stanno eseguendo arresti in Italia e in Romania, oltre a diversi sequestri di ville, appartamenti, automobili, esercizi commerciali e denaro contante.Il giro di affari dell'organizzazione criminale ammontava a circa 20 milioni di euro l'anno.Il primo livello dell'organizzazione criminale operava in Romania da dove, con sofisticate tecniche informatiche, sottraeva somme di denaro a ignari cittadini di molti paesi europei. Il denaro ... Leggi su iltempo

Adnkronos : Attacchi e frodi informatiche, arresti in Italia e Romania - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Attacchi e frodi informatiche, arresti in Italia e Romania - ladyrosmarino : RT @Adnkronos: Attacchi e frodi informatiche, arresti in Italia e Romania - licia35540898 : RT @fisco24_info: Frodi informatiche per 20 milioni l’anno: arresti tra Italia e Romania: Denaro sottratto a ignari utenti del web e trasfe… - fisco24_info : Frodi informatiche per 20 milioni l’anno: arresti tra Italia e Romania: Denaro sottratto a ignari utenti del web e… -

Ultime Notizie dalla rete : Frodi informatiche Frodi informatiche per 20 milioni l’anno: arresti tra Italia e Romania Il Sole 24 ORE Frodi informatiche, operazione internazionale tra Italia e Romania

GENOVA (ITALPRESS) – Operazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni con il coordinamento della Procura della Repubblica di Genova contro una delle più importanti organizzazioni criminali inter ...

Frodi informatiche per 20 milioni l’anno: arresti tra Italia e Romania

Prelevavano denaro dai conti correnti di ignari cittadini europei e lo trasferivano in Romania: sgominata un’associazione a delinquere internazionale dedita alle frodi informatiche. La polizia postale ...

GENOVA (ITALPRESS) – Operazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni con il coordinamento della Procura della Repubblica di Genova contro una delle più importanti organizzazioni criminali inter ...Prelevavano denaro dai conti correnti di ignari cittadini europei e lo trasferivano in Romania: sgominata un’associazione a delinquere internazionale dedita alle frodi informatiche. La polizia postale ...