"Fateci sposare": il flashmob in abito bianco a Fontana di Trevi |FOTOGALLERY (Di martedì 7 luglio 2020) Nozze rinviate a causa della pandemia, il giorno atteso da una vita spostato a chissà quando, il caos per organizzare un nuovo ricevimento. Sono tante le spose rimaste deluse in questi mesi e oggi alcune di loro hanno organizzato un flashmob a Roma, in abito nuziale, davanti alla Fontana di Trevi. Dietro l'iniziativa ci sono gli operatori del settore, gravemente colpito dalla crisi. «Rappresentiamo il settore wedding, abbiamo un comparto in crisi. Il prossimo anno possiamo recuperare, chiediamo al governo di essere traghettati al prossimo anno. Chiediamo bonus matrimoni e bomboniere, ci diano possibilità di trovare accordi con i fornitori», spiega il segretario Airb (Associazione italiana regalo, bomboniere, wedding, confetti). Leggi su iltempo

