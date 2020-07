Farmaco originale vs equivalente (Di martedì 7 luglio 2020) Quando si sente parlare di farmaci equivalenti, sconosciuti cugini di farmaci a noi più noti, spesso si storce il naso e mostriamo diffidenza, ma esattamente un Farmaco equivalente cos’è? È un Farmaco contenente lo stesso principio attivo, nella stessa dose, con la stessa forma farmaceutica e usato per la stessa via di somministrazione del Farmaco originale e bioequivalente, cioè con la stessa efficacia. Le uniche differenze sono negli eccipienti utilizzati, ad esempio, per il sapore o il colore, oltre ad avere un nome differente. Il Farmaco equivalente spesso, però, è ingiustamente considerato sottomarca o una copia scadente dell’originale. Un primo approccio per cercare di apprezzarli meglio è stato quello di cambiare il nome da generico, che dava più un’idea di qualcosa non esattamente uguale, a equivalente con ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : Farmaco originale Farmaco originale vs equivalente Bufale.net BUSINESS WIRE: WEP Clinical collabora con Nabriva Therapeutics per la fornitura per uso compassionevole di XENLETA® (lefamulin)

