Ennio Morricone, Loredana Bertè ricorda il compositore ma sbaglia colonna sonora (Di martedì 7 luglio 2020) Loredana Bertè ha ringraziato il maestro Ennio Morricone ma con una colonna sonora non sua, scegliendo per l'omaggio sui social quella de Il Padrino, composta da Nino Rota. Loredana Bertè saluta Ennio Morricone ma con la colonna sonora sbagliata! La cantante si è unita al lutto del mondo dello spettacolo per la scomparsa del grande compositore ricordandolo però con delle musiche non composte da lui. La scomparsa di Ennio Morricone ha emozionato tutto il mondo, in particolare quello dello spettacolo dove il maestro vantava innumerevoli amici ed estimatori che ieri lo hanno ricordato sui social. Loredana Bertè si è unita al coro dei saluti ma commettendo un'incredibile gaffe, la cantante ha scritto su Facebook: "voglio ricordare il grandissimo Maestro Ennio Morricone con il 'suo' The Godfather", linkando un ... Leggi su movieplayer

LostInFilm : Ennio Morricone. - pictoline : ?? Ciao, Ennio Morricone ?? - LostInFilm : Ennio Morricone (1928-2020) ?? - Earth2Mother : RT @bonifathia: Ennio Morricone & Sergio Leone - elisa24102 : RT @anna_annie12: ?? Ennio Morricone - Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo (In Concerto - Venezia... -

