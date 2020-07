Dl Semplificazioni, Ricciardi (M5S): “Commissariata la Telesina” (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Facendo seguito a quanto previsto dallo Sblocca-Cantieri approvato un anno fa, finalmente avremo i commissari per circa 50 opere infrastrutturali cruciali per il nostro paese”. Inizia così una nota stampa a firma dei senatori campani M5s Sabrina Ricciardi e Agostino Santillo, entrambi componenti della commissione Lavori Pubblici del Senato. “Si tratta di strade, tratte ferroviarie e infrastrutture idriche – continuano i senatori – che sono ferme a causa della troppa burocrazia o dell’assenza di qualche autorizzazione, ma delle quali il nostro paese ha estremamente bisogno. Per la Campania, la grande notizia è l’arrivo della struttura commissariale per la SS 372 Caianello-Benevento, la cosiddetta Telesina, che consentirà di collegare il capoluogo sannita con la A1 ... Leggi su anteprima24

