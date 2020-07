Decreto Semplificazioni, ok allo stralcio sul condono. Ora si legiferi contro il consumo di suolo (Di martedì 7 luglio 2020) di Lorenzo Olgiati Pensavo che questa fase pandemica ci avesse resi diversi. Purtroppo alcune proposte, come la norma che avrebbe potuto condonare gli abusi edilizi “leggeri” mi hanno fatto ricredere. So che alla fine non sarà inserita nel Decreto legge Semplificazioni, ma comunque occorre riflettere su questo tipo di norme. Credo che sia giunto ormai il momento di approvare non più condoni ma una legge seria che abolisca una volta per tutte il consumo di suolo. Non si può pensare ancora oggi che lo sviluppo economico dell’Italia si debba basare sul cemento. È completamente anacronistico procedere in questa maniera e ci sono dei nuovi settori con cui è possibile riprogrammare l’economia. Per fermare il consumo di suolo è necessario abolire in primo luogo la rendita catastale, lo strumento con cui si accresce il valore di ... Leggi su ilfattoquotidiano

