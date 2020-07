Convocati Juve per il Milan: tornano Chiellini e Alex Sandro (Di martedì 7 luglio 2020) Maurizio Sarri ha diramato i Convocati per la sfida contro il Milan di Serie A. Ecco la lista della Juve per il big match Questa sera a San Siro andrà in scena la sfida tra Milan e Juve. A poche ore dal match, prima della partenza alla volta di Milano, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei Convocati. tornano in lista Alex Sandro e Chiellini. La lista Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Coccolo, Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Ronaldo, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri e Vrioni Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

