Codice – La Vita è Digitale: Barbara Carfagna riparte dalla costruzione dell’identità su Internet (Di martedì 7 luglio 2020) Barbara Carfagna Barbara Carfagna riprende il cammino nello straordinario, ma talvolta pericoloso, mondo di Internet, che nel corso degli ultimi decenni ha rivoluzionato e riscritto la storia dell’umanità. Parte questa sera, alle 23.05 su Rai1, Codice – La Vita è Digitale, il programma di approfondimento che la giornalista guiderà per la sua quarta edizione. “Il 5G, la banda ultra-larga, quello che sta cambiando non sono solo le nostre vite, ma addirittura il tempo e lo spazio. Dobbiamo ridisegnare in Digitale le nostre identità, la protezione della privacy e la tutela dei nostri diritti“ recita la Carfagna nel promo diffuso in queste ore. Sarà proprio la costruzione dell’identità nella società Digitale il tema cardine della prima puntata. Oggi non si parla più di una sola identità, ma di ... Leggi su davidemaggio

