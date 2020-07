Catena di “incidenti” misteriosi in Iran, il quinto a Teheran (Di martedì 7 luglio 2020) L'esplosione, la quinta in due settimane, avvenuta oggi, prima dell'alba in una fabbrica a sud della capitale Iraniana Teheran, causando due morti, è stata catalogata dai media ufficiali come un "incidente" attribuibile ad "un errore umano". L'esplosione è almeno la quinta, dal 25 giugno, registrata in Iran in impianti industriali almeno due dei quali nucleari. La precedente, il 2 luglio, si è verificata presso il grande complesso nucleare di Natanz (al centro del Paese) e le autorità che inizialmente hanno parlato di un "incidente" hanno poi affermato che non avrebbero rivelato le cause per il momento per "Ragioni di sicurezza", come ha riportato l'agenzia di stampa ufficiale Irna.La nuova esplosione è avvenuta "nella fabbrica di Oxijen alle 03:03 (1:33 italiane)" nella città di Baqerchahr (60.000 abitanti), a circa 20 chilometri a sud di ... Leggi su ilfogliettone

