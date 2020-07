Camerota, volontari rimuovono le scritte offensive e il sindaco ringrazia (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCamerota (Sa) – Rimosse da alcuni volontari le scritte ingiuriose rivolte al sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta e apparse la scorsa notte lungo la strada Mingardina, nei pressi dello svincolo della stazione di San Severino di Centola e all’incrocio della strada provinciale 66 Ciglioto. Il primo cittadino attraverso un messaggio sulla sua pagina Facebook ha voluto ringraziare i cittadini. ”Ringrazio tutte le persone che mi hanno dimostrato stima e affetto per le scritte apparse lungo la Mingardina. Per l’autore (o autori), provo solo un senso di pietà e compassione. Sarebbe troppo semplice fermare questa grande macchina del risanamento e della legalità, con una bomboletta spray. L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Camerota non cambia. La nostra missione resta immutata. Nessuno ... Leggi su anteprima24

