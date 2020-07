Bologna, Mihajlovic: “Il Sassuolo gioca bene, sarà difficile. Juwara non è un fenomeno” (Di martedì 7 luglio 2020) “Il Sassuolo è un’ottima squadra. Ha giocatori forti, hanno speso tanti soldi per averli. Ci aspetta una gara difficile perchè loro giocano bene, fanno possesso, pressano. All’andata non c’ero, abbiamo perso maluccio. Giochiamo in casa e se non vinciamo la vittoria di Milano diventa incompleta. Possiamo anche fare un salto di qualità in classifica. Domani sera la differenza la faranno i dettagli. Dobbiamo essere resilienti e consapevoli: quando crediamo in noi stessi possiamo vincere contro tutti“. Il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic prova a dare la carica ai propri giocatori, recentemente vittoriosi contro l’Inter di Antonio Conte, a San Siro, in vista del derby emiliano contro il Sassuolo. L’allenatore del Bologna ha inoltre speso parole non esattamente al miele per Musa Juwara, jolly vincente dell’ultimo turno: ... Leggi su sportface

