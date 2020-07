Amazon termina il supporto di app e giochi per i vecchi Kindle (Di martedì 7 luglio 2020) Sui dispositivi Amazon Kindle più datati era possibile acquistare e installare app e giochi dal Kindle Store, ma da ieri questo non è più possibile. L'articolo Amazon termina il supporto di app e giochi per i vecchi Kindle proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Amazon termina Amazon termina il supporto di app e giochi per i vecchi Kindle TuttoTech.net Come annullare Amazon Prime

Ecco la guida che ti aiuta a disdire il servizio in abbonamento di Amazon in pochi click. Amazon Prime è il famosissimo servizio in abbonamento che Amazon ha ideato per i suoi clienti e che consente d ...

Ecco la guida che ti aiuta a disdire il servizio in abbonamento di Amazon in pochi click. Amazon Prime è il famosissimo servizio in abbonamento che Amazon ha ideato per i suoi clienti e che consente d ...