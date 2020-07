Zingaretti celebra Consiglio Regionale: in 50 anni Regione Lazio è avanzata (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – “Oggi siamo qui per ricordare la nascita del Consiglio Regionale. Una data importante che doveva essere celebrata e su cui bisogna riflettere perche’ racconta una storia di crescita e progresso, anche superiore al resto del Paese. In 50 anni siamo stati utili? Abbiamo aiutato? C’e’ stato un salto di qualita’ della vita dei cittadini laziali? Nonostante momenti di difficolta’ e incidenti di percorso si’, siamo riusciti ad avanzare”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in occasione della seduta celebrativa dei 50 anni del Consiglio Regionale del Lazio. “Oggi- ha ricordato il governatore- il Lazio e’ una grande Regione produttiva, la seconda per contributo alla creazione di ricchezza. Una Regione che genera l’11% del pil italiano. Nel 1970 era l’8%. Dal ... Leggi su romadailynews

Roma, 6 lug. (askanews) - "Dobbiamo rimetterci in cammino e questo cammino non potr che essere parte di un grande disegno che ci porti a riaprire il cantiere della riforma organica dello Stato. E anch ...

