Xbox Series X e l'evento next-gen di luglio: la data dello show sarà annunciata oggi? (Di lunedì 6 luglio 2020) luglio è finalmente arrivato, il che significa che ci stiamo avvicinando all'evento next-gen di Xbox Series X. Microsoft non ha ancora annunciato quando si terrà lo show, anche se numerosi rumor parlano di un evento il prossimo 23 luglio. Tuttavia, sembra che potremmo ottenere molto presto informazioni sulla data, forse anche entro la giornata di oggi.L'analista di Niko Partners Daniel "ZhugeEX" Ahmad ha dichiarato che dovrebbero arrivare "presto alcune notizie su quando verranno mostrati altri contenuti next-gen". Secondo l'insider, l'annuncio potrebbe arrivare anche nella giornata di oggi, dato che uno dei suoi tweet di risposta risale a ieri, 5 luglio. Leggi altro... Leggi su eurogamer

