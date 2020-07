Vendemmia 2020: taglio del 20% delle rese nel Collio. La decisione del Consorzio (Di lunedì 6 luglio 2020) Anche il Consorzio di Tutela Vini Collio abbassa le rese per la Vendemmia 2020, di una percentuale pari al 20% per tutti i vitigni disciplinati dalla Doc Collio: Pinot Bianco, Sauvignon, Friulano, Malvasia e Ribolla Gialla, per citarne alcuni. L’ente, che comprende circa 300 produttori tra viticoltori e imbottigliatori per una superficie di 1500 ettari di vigneti collinari, ufficializza oggi la decisione dopo l’assemblea di martedì 30 giugno. “Il compito del Consorzio – spiega David Buzzinelli, Presidente del Consorzio di Tutela Vini Collio – è quello di essere un organo di tutela del territorio, il nostro asset più importante. In un momento così delicato l’ascolto dei soci è stato fondamentale per indirizzare le nostre scelte verso la soluzione di abbassare le rese”. “Questa decisione – aggiunge ... Leggi su winemag

gbmarchetto : RT @VinoNews24: Riduzione delle rese e stoccaggio tra le misure approvate dai produttori del @ProseccoCV per mettere al sicuro la #vendemmi… - OKservicenet : RT @VinoNews24: Riduzione delle rese e stoccaggio tra le misure approvate dai produttori del @ProseccoCV per mettere al sicuro la #vendemmi… - VinoNews24 : Riduzione delle rese e stoccaggio tra le misure approvate dai produttori del @ProseccoCV per mettere al sicuro la… - ProseccoCV : L'intervista al presidente Nardi andata in onda al @TgrVeneto lo scorso sabato, dedicata alle decisioni prese in m… - ItaliaaTavola : ???? Già un successo la prima vendemmia, del 2016, della cantina Baglio Bonsignore: già nel 2019, infatti, arrivano l… -

Ultime Notizie dalla rete : Vendemmia 2020 Vendemmia 2020: taglio del 20% delle rese nel Collio. La decisione del Consorzio WineMag.it Migranti, la sanatoria è un flop. In Piemonte solo 4 mila pratiche

C’è ancora poco più di un mese ma la sanatoria voluta dalla ministra dell'agricoltura Teresa Bellanova per far emergere i lavoratori irregolari non sta avendo l'effetto sperato. Secondo gli ultimi dat ...

Il Museo Diffuso dei 5 Sensi lancia la sua offerta di Experiences a Sciacca

Già nel marzo 2019, il Museo Diffuso aveva pubblicato ben 7 audiotour multimediali (https://izi.travel/it/ae47-ecomuseo-dei-5-sensi-di-sciacca/it), per promuovere il patrimonio storico-artistico di Sc ...

C’è ancora poco più di un mese ma la sanatoria voluta dalla ministra dell'agricoltura Teresa Bellanova per far emergere i lavoratori irregolari non sta avendo l'effetto sperato. Secondo gli ultimi dat ...Già nel marzo 2019, il Museo Diffuso aveva pubblicato ben 7 audiotour multimediali (https://izi.travel/it/ae47-ecomuseo-dei-5-sensi-di-sciacca/it), per promuovere il patrimonio storico-artistico di Sc ...